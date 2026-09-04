ВС России поразили логистический центр «Еко-Автотехникс» в Киевской области

Российские военные нанесли удары по объектам энергетической и логистической инфраструктуры Украины, включая электроподстанцию под Одессой и логистический центр «Еко-Автотехникс» в Киевской области.
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