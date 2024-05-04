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Военное обозрение

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The Daily Telegraph: Если Трамп станет президентом, союзников по НАТО попросят расходовать на оборону до трёх процентов ВВП

The Daily Telegraph: Если Трамп станет президентом, союзников по НАТО попросят расходовать на оборону до трёх процентов ВВП

Союзниками США по Североатлантическому альянсу придётся увеличить расходы на оборону до 3% ВВП, если Трамп вновь станет президентом, пишет британское издание.

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