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«Аэрофлот» попросил о господдержке для замены моторов на отечественные

«Аэрофлот» попросил о господдержке для замены моторов на отечественные

Для продолжения эксплуатации самолетов SSJ-100 необходимо заменить стоящие на них импортные двигатели на отечественные, что невозможно без господдержки, заявил генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский 7 сентября на Восточном экономическом форуме, сообщает «Коммерсантъ».

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