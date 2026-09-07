«Аэрофлот» попросил о господдержке для замены моторов на отечественные

Для продолжения эксплуатации самолетов SSJ-100 необходимо заменить стоящие на них импортные двигатели на отечественные, что невозможно без господдержки, заявил генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский 7 сентября на Восточном экономическом форуме, сообщает «Коммерсантъ».