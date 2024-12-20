Владимир Зеленский закатил настоящую истерику после Прямой линии Владимира Путина. Дождавшись, когда российский лидер закончить вещать, нелегитимный украинский президент-комик буквально выкатился на собственную пресс-конференцию.
«Сильнее опозориться не мог»: неадекватный Зеленский закатил истерику после Прямой линии Путина
Комментарии
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АТ
Александр Терехов
Зеленое жлобье стыда неймет, поэтому пенять ему - это как горох об стенку. Пусть себе бушует в брюселе.
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14 час.
Игорь Кузнецов
Пора бы уже делать ставки, как это принято в США. По данным биржи ставок Betfair (штаб-квартира находится в Лондоне), по состоянию на 22 октября 2024 года победа Трампа оценивалась коэффициентом 2,92, Байдена — 1,53. --- Сколько месяцев в 2025 году продержится у власти "грава киевского режима" (это очень лояльное определение "просроченного президента" Украины)? А дальше - "делайте ставки, господа" 😉
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11 час.
Семен Демин
Зеленский - это просто ничтожество!
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3 час.
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