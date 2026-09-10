Невролог назвала неожиданные причины звона в ушах

Звон в ушах может быть тревожным сигналом организма. Врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская объяснила, о чём на самом деле говорит тиннитус и когда стоит бить тревогу.
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