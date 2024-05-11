Анна Малай — о новой выставке в Сытинской типографии, подборе команды из более чем ста человек и о том, что такое любовь

15 мая в Первой образцовой типографии откроется выставка «Любовь. От и до». В этом проекте Анна Малай объединила более 20 авторов и создала инсталляцию, которая может приблизить зрителя к ответу на вопрос «Что есть любовь?».
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