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Диллон Брукс и Николя Батюм – авторы лучших моментов 1-го дня чемпионата мира-2023

Диллон Брукс и Николя Батюм – авторы лучших моментов 1-го дня чемпионата мира-2023

ФИБА представила подборку лучших моментов 1-го игрового дня чемпионата мира-2023. Топ-10 возглавили Диллон Брукс (сборная Канады) и Николя Батюм (сборная Франции).

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