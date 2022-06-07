В Якутии к административной ответственности привлечён местный житель за дискредитацию ВС РФ

В ходе обхода административного участка в центре города Якутска на ограждениях возле озера Талое сотрудники полиции обнаружили надписи на трёх языках, содержание которых было направлено на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации.

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