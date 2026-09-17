👩🏻❤️👨🏻Разные фамилии у супругов повышают риск развода на 50%, — исследование. Кроме того, такие пары расстаются на 30% раньше: супруги с одной фамилией разводятся в среднем спустя 12 лет брака, а с разными — через 7,8 года.
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