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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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👩🏻‍❤️‍👨🏻Разные фамилии у супругов повышают риск развода на 50%, — исследование

👩🏻‍❤️‍👨🏻Разные фамилии у супругов повышают риск развода на 50%, — исследование. Кроме того, такие пары расстаются на 30% раньше: супруги с одной фамилией разводятся в среднем спустя 12 лет брака, а с разными — через 7,8 года.

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