Товарищ Ким запустил первый спутник, и теперь может наблюдать за Байденом

Геннадий Бережнов

Теперь у него есть не только "ядрен-батон", но и точные координаты для его применения. И это солидная булавка в пятую точку худосочного Байдена! Они то понимают, что это не Путин и долго убеждать их не будет, потому и прижали хвост! И почему то не предлагают КНДР передать грозное оружие под запрет ООН, точнее США, а вот нас к этому призывают.