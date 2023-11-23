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  • Александр Б
    Все четко сказал, без морализма и подколов. По сути и точно."Все это позорище...
  • Геннадий
    закусывать надо...Товарищ Ким запус...
  • Александр Глущенко
    к даже приближаться нельзя , а ты ребёнка держишь на руках.. Ювеналы !! АУУ.. хотя какие ювеналы в каменном веке..Генерал признал, ...

Товарищ Ким запустил первый спутник, и теперь может наблюдать за Байденом

Товарищ Ким запустил первый спутник, и теперь может наблюдать за Байденом

Спустя всего несколько месяцев чистой и искренней дружбы с Россией, товарищ Ким наконец-то запустил первый разведывательный спутник на орбиту.

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Комментарии
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Владимир Лагно
Байден сейчас в таком состоянии, что вряд ли он сообразить, что это такое.
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12 час.
Геннадий Бережнов
Теперь у него есть не только &quot;ядрен-батон&quot;, но и точные координаты для его применения. И это солидная булавка в пятую точку худосочного Байдена! Они то понимают, что это не Путин и долго убеждать их не будет, потому и прижали хвост! И почему то не предлагают КНДР передать грозное оружие под запрет ООН, точнее США, а вот нас к этому призывают.
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2 час.
Г
Геннадий
закусывать надо...
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2 мин.

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