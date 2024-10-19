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Лазерная указка вредит психике кошек

Лазерная указка вредит психике кошек

После игр с лазерной указкой у кошек формируется инстинкт набрасываться на источники света.Лазерная указка в качестве игрушки наносит вред психике кошек.

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