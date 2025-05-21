Проще не бывает: на портале госуслуг появился новый сервис по защите от мошенников

Новый сервис по защите от интернет-мошенников появился на «Госуслугах». Он нацелен на помощь как тем, кто уже столкнулся со злоумышленниками, так и тем, кто хочет повысить цифровую грамотность и обезопасить себя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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