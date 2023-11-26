Глава МИД Бельгии Лябиб заявила о непринятом решении по Украине в ЕС

Официальный представитель МИД Бельгии Аджа Лябиб поделилась информацией о том, что королевство пока не приняло окончательного решения относительно поддержки рекомендации Европейской комиссии (ЕК) о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
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