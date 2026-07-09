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Расчёты САУ «Гиацинт-С» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Расчёты САУ «Гиацинт-С» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

В Минобороны России заявили, что расчёты САУ «Гиацинт-С» уничтожили обнаруженные воздушной разведкой опорные пункты украинских оккупантов в Запорожской области — противник разместил в них укрытия, блиндажи и живую силу.

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