Тревожный звонок для всей Азии: в Китае восхитились жестким предупреждением Захаровой в адрес Токио

ПЕКИН, 22 сентября, ФедералПресс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова нанесла сокрушительный дипломатический удар по Токио, задев японские власти за самое больное место.
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