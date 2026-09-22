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Тревожный звонок для всей Азии: в Китае восхитились жестким предупреждением Захаровой в адрес Токио

Тревожный звонок для всей Азии: в Китае восхитились жестким предупреждением Захаровой в адрес Токио

ПЕКИН, 22 сентября, ФедералПресс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова нанесла сокрушительный дипломатический удар по Токио, задев японские власти за самое больное место.

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