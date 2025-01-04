Юрий Ильинов

Кому предстоит заселить обезлюдившую Украину Незадолго до Нового года украинские СМИ «обрадовали» громадян новостью, которую неожиданной никак не назовешь. Нардепка Виктория Вагнер, членкиня комитета Верховной Зрады по вопросам здоровья огорошила «спильноту» заявлением: Ненька переживает критический период своей истории, когда в «стране 404» за 2024 год зафиксирован самый высокий уровень смертности и самый низкий уровень рождаемости в мире. Данные о демографии нардепка черпала из доклада украинского Минюста. За первое полугодие в «молодой европейской демократии» родились 87 655 и умерло 250 972 человек. Из чего был сделан вывод, что в 2024 году смертность почти втрое превысила рождаемость, причем в турбулентный период с 2018 по 2020 год это соотношение находилось на уровне 2:1. Незадолго до Нового года украинские СМИ «обрадовали» громадян новостью, которую неожиданной никак не назовешь.... Бывшая майданщица и заслуженный врач Украины Ольга Богомолец признаёт: при сохранении текущих тенденций, украинская нация исчезнет уже через 180 лет. Это если прямо сейчас не предпринять экстренные меры: прекратить войну, замириться с Россией, прекратить бредить членством в НАТО, кардинально поднять уровень социальной помощи семьям и зарплаты, создавая новые рабочие места. Увы, но даём 100% гарантии, что необходимые изменения к лучшему не будут начаты (а не то что реализованы) при нынешней власти некомпетентных лицедеев, перекрасившихся в воров, фашистов и людоедов, что, впрочем, одно и то же. Да и прогноз Богомолец многие эксперты считают весьма оптимистическим, предсказывая достижения точки невозврата для украинской демографии всего через 50 лет. Украинцами, как разменной монетой, расплачиваются западные политики в войне с Россией для достижения своих геополитических целей. Депопуляция Украины играет на руку западным глобалистам, для которых открываются ослепительные перспективы по переселению трудовых и прочих мигрантов на обезлюдевшие территории. Характерно, что прикормленные украинской хунтой «эксперты» воспринимают замену украинцев всевозможными «понаехами» без особых протестов. Так, по данным киевского Института демографии, для увеличения человеческого поголовья на Украину придется ежегодно завозить «не менее 300 тысяч мигрантов из менее развитых государств». «Вчэные» даже тешут себя надеждами, что властям удастся заселить Украину молодежью из Польши и Прибалтики. Последнее выглядит совершенно утопично, поскольку польская и, особенно, прибалтийская молодежь, получив образование и базовые компетенции, старается слинять из своих ущербных младодемократий куда-нибудь в Старую Европу, за океан или даже в страны Юго-Восточной Азии, поскольку не связывают свое будущее с бесперспективными профашистскими режимами, пустившими корни на этих территориях. Кроме того, постсоветская молодежь воспитана уже не в духе патриотизма, а в наиболее гнилых стандартах космополитизма, который хорошо описывает фраза «родина там, где жопа в тепле». Отдельно умиляет демографическая шиза украинских «элиток», готовых уничтожить или полностью изгнать с территории издыхающей Украины клятых москалей, но при этом принять с распростертыми объятиями толпы мигрантов из недоразвитых государств, окончательно превратив Украину в подобие бантустана. Также необходимо отметить продолжение накачки культа «голодомора», хотя вся постсоветская «влада» Украины далеко и потужно переплюнула все демографические потери республики, включая пресловутый голод 1932-33 и Великую Отечественную войну. Остается отметить, что Россия не будет потворствовать или спокойно наблюдать за реализацией этих планов. Значительная часть украинской территории является нашими историческими землями, и если уж кому и суждено их заселять и восстанавливать, так это народам России.