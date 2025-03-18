3-2-1: РУССКИЕ НАУЧИЛИСЬ РЕШАТЬ ВОПРОС С ПРЕДАТЕЛЯМИ

Пульхерия Djem Оно не тупое животное.Оно -враг!!! А эмпатия либо есть,либо нет.Включать и выключать -это к собчак.

Алекс Сэм Ну и на хрена эта выхухоль вылезла? Она думает терпение ВВП бесконечно?