Начался обратный отсчёт: 3-2-1. Возмутительный случай с комиком, высмеивающим СВО, показал - русские научились решать вопрос с предателями.
3-2-1: РУССКИЕ НАУЧИЛИСЬ РЕШАТЬ ВОПРОС С ПРЕДАТЕЛЯМИ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Пульхерия Djem
Оно не тупое животное.Оно -враг!!! А эмпатия либо есть,либо нет.Включать и выключать -это к собчак.
Ответить
10 час.
Алекс Сэм
Ну и на хрена эта выхухоль вылезла? Она думает терпение ВВП бесконечно?
Ответить
8 час.
В С
Надо же, эта сука Питерская продолжает работать.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии