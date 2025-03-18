Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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3-2-1: РУССКИЕ НАУЧИЛИСЬ РЕШАТЬ ВОПРОС С ПРЕДАТЕЛЯМИ

3-2-1: РУССКИЕ НАУЧИЛИСЬ РЕШАТЬ ВОПРОС С ПРЕДАТЕЛЯМИ

Начался обратный отсчёт: 3-2-1. Возмутительный случай с комиком, высмеивающим СВО, показал - русские научились решать вопрос с предателями.

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Комментарии
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Пульхерия Djem
Оно не тупое животное.Оно -враг!!! А эмпатия либо есть,либо нет.Включать и выключать -это к собчак.
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10 час.
Алекс Сэм
Ну и на хрена эта выхухоль вылезла? Она думает терпение ВВП бесконечно?
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8 час.
В С
Надо же, эта сука Питерская продолжает работать.
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6 час.
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