Испания возглавила международную операцию по борьбе с торговлей оружием, наркотиками и мигрантами

Испания провела крупную операцию по борьбе с торговлей оружием, наркотиками, мигрантами и людьми. По данным Министерства внутренних дел страны, в рамках операции были задержаны 566 человек, начато 163 новых расследования.
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