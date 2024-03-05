Михаил Агафица: "Ради любви к искусству и зрителям артисты преодолевают многие трудности"

Как выживают музыканты и артисты в Молдове. Музыканты и артисты в Молдове ради любви к искусству и зрителям преодолевают многие существующие трудности и проблемы, и были бы рады большей поддержке со стороны государства или спонсоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии