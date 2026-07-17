На Ямале в топ вошел хоррор, тогда как в России зрители выбрали комедию

Пока зрители по всей стране выбирают комедии, жители Ямала пошли на хоррор. В округе с 16 по 22 июля лидирует ужастик «Зловещие мертвецы: Пекло», а в общероссийском топе — комедия «На деревню дедушке 2», свидетельствуют данные ЕАИС.