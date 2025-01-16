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Царьград

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Неизбежно станет приговором: Фронтовые сводки глазами Юрия Подоляки

Неизбежно станет приговором: Фронтовые сводки глазами Юрия Подоляки

Военный блогер рассказал, как обстоят дела на Новопавловском направленииЮрий Подоляка, будучи военным блогером, в своём телеграм-канале опубликовал информацию о ситуации на Новопавловском направлении.

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