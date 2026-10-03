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Царьград

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Минздрав зарегистрировал вакцину "Аллергарда" против аллергии

Минздрав зарегистрировал вакцину "Аллергарда" против аллергии

Минздрав России зарегистрировал вакцину "Аллергарда" для лечения аллергического риноконъюнктивита. Пользователям советуют избегать вождения в день вакцинации из-за возможных побочных эффектов, таких как головокружение и сонливость.

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