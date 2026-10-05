Захарова: РФ ответит контрмерами на "недружественные выпады" Токио

Россия ответит контрмерами на «недружественные выпады» Токио. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.
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