Hyundai начал продажи электрической Creta: цены и параметры

В Индии раскрыли все подробности о модификации с приставкой Electric. Такой кроссовер отличается обвесом, дизайном дисков и отсутствием заправочной горловины: зарядный лючок находится под передним логотипом.
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