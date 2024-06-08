Американский бомбардировщик B-52 отработал имитацию ядерного удара по Калининградской области

Силы НАТО пытаются угрожать самому западному российскому региону. Так, недавно отечественные ресурсы сообщили о том, что американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress отработал имитацию ядерного удара по Калининградской области.
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