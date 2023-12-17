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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николай Ларин: «В РПЛ 110 легионеров – зачем? Вряд ли они все топовые. Я всегда топлю за россиян. Надо, чтобы в лиге их было как можно больше»

Николай Ларин: «В РПЛ 110 легионеров – зачем? Вряд ли они все топовые. Я всегда топлю за россиян. Надо, чтобы в лиге их было как можно больше»

– Как бы вы оценили первую часть сезона? Стал ли наш чемпионат более конкурентным? – Если учитывать, что он стал чуть-чуть слабее, значит, РПЛ стала более конкурентной.

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