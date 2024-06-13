Депутат Андрей Анашкин поздравил Почетного гражданина Краснодара Марию Губину с 102-летием

Депутат Андрей Анашкин поздравил Почетного гражданина Краснодара Марию Губину с 102-летиемС днем рождения поздравил ветерана Великой Отечественной войны Марию Губину депутат депутат городской Думы Краснодара Андрей Анашкин.
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