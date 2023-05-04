Общественные деятели рассказали, как отмечают День Победы за пределами России

Несмотря на ограничения и противодействие со стороны властей проведению мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, в разных странах мира местные жители всё равно будут отмечать 9 Мая, рассказали «Известиям» общественные деятели из Латвии, Литвы и США.