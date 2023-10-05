Десятки водителей были оштрафованы после того, как неизвестный заменил дорожный знак с ограничением скорости с 50 на 30 км/ч

Неизвестный заменил знак ограничения скорости 50 км/ч на знак 30 км/ч. Полиция города Херне настроила камеру контроля скорости на предполагаемую новую максимальную скорость, и это имело неприятные последствия для водителей.
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