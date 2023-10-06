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Теннисистка Пивоварова не считает, что Медведев плохо сыграл с Синнером

Теннисистка Пивоварова не считает, что Медведев плохо сыграл с Синнером

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова высказалась о поражении Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Пекине.

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