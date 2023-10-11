Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 463 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир рябченко
    смИшная... Екатерина процветала... а народ горб отращивал...Бывшие вице-премь...
  • владимир рябченко
    точно при Николашке народ в масле катался... бездарь... даже семью не уберёгКак вы относитесь...
  • LiapaNNZ Фамилия
    Арабы режут арабов, и это религиозная разборка, в которой нет правильной стороны...Fox News: США ста...

Почему в армии Израиля так много славянок

Почему в армии Израиля так много славянок

В комментариях к моей предыдущей заметке, в которой я рассказывал о девушках в израильской армии, нашлось немало таких, которые вообще ставят под сомнение иудейское происхождение многих из "солдат".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Россиянин
Ну теперь сожгут всю эту красоту в топке войны. Сбегут?... Или уже бегут? Одно дело служить в мирное время, совсем бругое дело участвовать в боевых действиях. Там могут убить.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх