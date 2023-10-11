В комментариях к моей предыдущей заметке, в которой я рассказывал о девушках в израильской армии, нашлось немало таких, которые вообще ставят под сомнение иудейское происхождение многих из "солдат".
Почему в армии Израиля так много славянок
Комментарии
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Россиянин
Ну теперь сожгут всю эту красоту в топке войны. Сбегут?... Или уже бегут? Одно дело служить в мирное время, совсем бругое дело участвовать в боевых действиях. Там могут убить.
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15 час.
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