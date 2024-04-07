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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Добро пожаловать, и не говорите, что вас не предупреждали

Давайте подобьём промежуточные итоги.Россия. Продолжает давить недорейх на фронте. При этом её экономику не удалось задавить санкциями, выборы прошли успешно, а одиночный теракт только усилил решимость добивать нацистов.

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