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Экс-плеймейкер «Зенита» возвращается в Италию?

Экс-плеймейкер «Зенита» возвращается в Италию?

«Рома» и «Ювентус» поборются за полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, передает Goal.com. Оба клуба планируют сделать предложение экс-плеймейкеру«Зенита» во время зимнего трансферного окна.

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