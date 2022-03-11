В Самарской области участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого в мошенничестве

В дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску обратился представитель банковского учреждения и сообщил, что один из клиентов, при получении кредита, указал ложные сведения о месте работы и фактическом доходе, причинив тем самым материальный ущерб банку на сумму 354 тысяч рублей.