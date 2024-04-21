Глава политбюро ХАМАС Хания: Израиль хочет участия США в боях против Ирана

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания в беседе с турецким госагентством Anadolu в воскресенье, 21 апреля, заявил, что Израиль хочет, чтобы США стали "военным крылом" страны или участвовали в войне против Ирана.
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