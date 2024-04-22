На Терентия Маревного, 23 апреля, можно проводить гадания и раскаяться за свои грехи мужу, чтобы вернуть взаимопонимание в семью Clickio23 апреля отмечается праздник Терентий Маревный, который сопровождается особыми традициями и обрядами, укоренившимися в древних поверьях.