На Терентия Маревного, 23 апреля, можно проводить гадания и раскаяться за свои грехи мужу, чтобы вернуть взаимопонимание в семью Clickio23 апреля отмечается праздник Терентий Маревный, который сопровождается особыми традициями и обрядами, укоренившимися в древних поверьях.
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