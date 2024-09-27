Гидропотенциала России хватит, чтобы догнать и перегнать по количеству ГЭС Бразилию и Европу – Хмарин

В России может появиться 8 новых гидростанций. Об этом председатель правления, генеральный директор, ПАО «РусГидро» Виктор Хмарин заявил сегодня на форуме «Российская энергетическая неделя», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии