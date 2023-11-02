"Такого больше не повториться, они дети смирные, да и папа пообещал приглядеть", - задержаны выходцы из Азербайджана

OI

Oleg Ivanov

Во какие бравые молодцы на фото, в военкоматы их или депортировать, если не хотят иметь российский паспорт, то и их семьи депортировать. Уже писал где-то, что паспорт давать после добросовестной службы, на СВО мозг вправят быстро и язык быстро выучат,заодно определим, насколько они "ценные специалисты".