Биолог назвал универсальное правило при встрече с любым хищником в лесу

Общее и универсальное правило в случае встречи с хищником в лесу — отойти назад, не поворачиваясь спиной, и ни в коем случае не пытаться убежать, рассказал РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов.
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