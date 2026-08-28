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Русская весна

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Биолог назвал универсальное правило при встрече с любым хищником в лесу

Биолог назвал универсальное правило при встрече с любым хищником в лесу

Общее и универсальное правило в случае встречи с хищником в лесу — отойти назад, не поворачиваясь спиной, и ни в коем случае не пытаться убежать, рассказал РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов.

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