Как спланировать свадьбу в зависимости от положения планет

Планируем свадьбу в зависимости от положения планет, чтобы брак был крепким и удачным. Самым популярным свадебным сезоном является летний, ведь любое торжество проходит лучше при хорошей погоде и активном солнце.
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