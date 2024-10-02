Иран выпустил по Израилю не менее 200 ракет

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). Вечером 1 октября Иран запустил в сторону Израиля не менее 200 ракет. По словам представителя израильских военных контр-адмирала Даниэля Хагари, ПВО страны перехватили многие из иранских ракет.
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