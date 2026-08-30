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Контрафронт

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Иран: Военные чиновники США (США) объявили, что ранее в тот же день силы США нанесли удар по...

Иран: Военные чиновники США (США) объявили, что ранее в тот же день силы США нанесли удар по позициям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на острове Ларак в провинции Хормозган, чтобы помешать им заложить новые заграждения из военно-морских мин в Ормузском проливе.

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