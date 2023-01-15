Военное обозрение

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На Украине замечены бронеавтомобили Panthera T6 производства компании MSPV из ОАЭ

На Украине замечены бронеавтомобили Panthera T6 производства компании MSPV из ОАЭ

Партия бронеавтомобилей Panthera T6 была поставлена на Украину в конце декабря 2022 года, и вот теперь данная бронетехника появилась на вооружении ВСУ.

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