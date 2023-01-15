На Украине замечены бронеавтомобили Panthera T6 производства компании MSPV из ОАЭ

Партия бронеавтомобилей Panthera T6 была поставлена на Украину в конце декабря 2022 года, и вот теперь данная бронетехника появилась на вооружении ВСУ.
Популярные статьи
- Глава Приднестровья: Жители республики ещё с 2006-го года выразили желание стать неотъемлемой частью РФ
- Член Демократической партии США: Байдену следовало бы объявить импичмент за военные преступления
- Американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37 и AN/ТPQ-50 уничтожены огнём российской артиллерии - Минобороны
Свежие комментарии