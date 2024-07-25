В Калужской области наблюдается активность змей

С начала лета в Калужской области специалисты наблюдают активность змей. В Центре управления регионом рассказали, что делать, если на пути встретилась змея и как избежать укусовС начала лета в Калужской области специалисты наблюдают активность змей.
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