Чемпионат Франции. 20 очков Ловерня помогли «Виллербану» обыграть «Монако», «Париж» был сильнее «Стад Рошеле»

20 очков Жоффре Ловерня помогли «Виллербану» обыграть «Монако», «Париж» был сильнее «Стад Рошеле». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Париж – Стад Рошеле 84:75 (23:21, 23:20, 17:14, 21:20) Дата проведения 6 октября, 17.
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