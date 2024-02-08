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Швейцария отменила упрощенный въезд для российских дипломатов

Швейцария отменила упрощенный въезд для российских дипломатов

Постпред РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявил, что Швейцария отменила упрощенную процедуру въезда для российских дипломатов и ввела более строгие правила получения визы, сообщает РИА Новости.

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