Швейцария отменила упрощенный въезд для российских дипломатов

Постпред РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявил, что Швейцария отменила упрощенную процедуру въезда для российских дипломатов и ввела более строгие правила получения визы, сообщает РИА Новости.
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