Зря они испытывают терпение Кремля: МИД Киргизии рекомендовал воздержаться от поездок в РФ - вторые после Таджикистана

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лина любимцева

Призывы звучат, только мигрантов на улицах меньше не становится. Наоборот, больше. Целыми днями, и в будние дни, и в выходные. Ходят группами, не работают. А что делают, интересно? Вот у нас есть 3-х этажный здание хостела. Вначале хостел занимал один, верхний этаж. На двух нижних были торговые точки, парикмахерская, ателье. Потом постепенно 2-й этаж стал хостелом, в потом и первый. Вот так... Двор один и хостел, и два жилых дома. Так жильцы домов говорят, что вечером страшно выйти на улицу...