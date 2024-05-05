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Зря они испытывают терпение Кремля: МИД Киргизии рекомендовал воздержаться от поездок в РФ - вторые после Таджикистана

Зря они испытывают терпение Кремля: МИД Киргизии рекомендовал воздержаться от поездок в РФ - вторые после Таджикистана

У нас начался долгожданный «бунт на корабле», так сказать! Наши замечательные соседи из Центральной Азии стали жертвами собственной пропаганды: уверовали, что это Россия зависит от их миграционных потоков, а не они – от возможности пристраивать в Россию своих граждан.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Призывы звучат, только  мигрантов  на улицах  меньше не становится. Наоборот, больше. Целыми днями, и в будние дни, и в выходные.  Ходят группами, не работают. А что делают, интересно?  Вот у нас есть 3-х этажный здание  хостела.  Вначале хостел занимал один, верхний этаж. На двух нижних были торговые точки, парикмахерская, ателье. Потом постепенно 2-й этаж стал хостелом, в потом и первый. Вот так... Двор один и хостел, и два жилых дома. Так жильцы домов говорят, что вечером страшно выйти на улицу...
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15 час.
Silver Kont
Чем больше черножопых ишаков останется в кишлаках, тем лучше... А ещё лучше выдворить на пинках ишаков, находящихся в России, вместе с самками и выблядками, и ввести визовый режим, как Лукашенко...
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14 час.
ДК
Дмитрий Королевич
Да и слава богу!
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16 мин.

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