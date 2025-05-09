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5 изобретений времен Второй мировой войны

5 изобретений времен Второй мировой войны

Застежка-липучка Аэрозольный баллончик Суперклей Акваланг Микроволновая печь 1. Застежка-липучка Фото: TetiBond/Shutterstock/FOTODOM Сначала застежку-липучку использовали для крепления скафандров астронавтов, в медицинских бандажах и альпинистском снаряжении Кто: Жорж де Местраль.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Почему до сих пор не используется в авиации авторотация семечка клёна, что наблюдали многие. Форма лопасти семечка могла бы сделать вертолёт без автомата перекоса.
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