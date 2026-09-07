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Антонелли повторил достижение 1954 года, выиграв гонку «Ф-1» с 19-го места. Лишь раз побеждали с более низкой позиции – с 22-й в 1983-м

Гонщик « Мерседеса » Андреа Кими Антонелли выиграл домашний Гран-при Италии, стартовав 19-м. Лидер «Формулы-1» повторил достижение Билла Вуковича, который победил на «500 милях Индианаполиса» 1954 года с той же позиции.

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