Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Ученый Перенджиев связал виток конфликта Еревана и Баку с Зангезурским коридором

Ученый Перенджиев связал виток конфликта Еревана и Баку с Зангезурским коридором

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова и военный эксперт Александр Перенджиев рассказал «Звезде» о причинах нового витка конфликта между Азербайджаном и Арменией и о том, из-за чего переговоры Баку и Еревана провалились.

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